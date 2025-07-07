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Стало известно, какие клубы могут подписать Марио Балотелли

Стало известно, какие клубы могут подписать Марио Балотелли
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Итальянский нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в МЛС или в Лиге MX, сообщает talkSPORT. После окончания контракта с «Дженоа» форвард находится в статусе свободного агента и не планирует завершать карьеру.

По данным источника, вариант с покупкой форварда рассматривает мексиканский клуб «Крус Асуль», который уже выходил на игрока ещё в декабре 2024 года.

Интерес к форварду проявляет и американский «Лос-Анджелес», который после ухода Оливье Жиру рассматривает несколько вариантов для усиления атаки.

34-летний Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Балотелли в € 500 тыс.

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