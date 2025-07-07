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Легенда «Ливерпуля» Иан Раш высказался о гибели Диогу Жоты

Легенда «Ливерпуля» Иан Раш высказался о гибели Диогу Жоты
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Уэльса Иан Раш отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Покойтесь с миром, Диогу и Андре. В «Ливерпуле» мы всегда считали себя одной большой семьёй. Теперь один из членов нашей семьи ушёл, поэтому мы все должны объединиться и помогать друг другу. Последние несколько дней показали это. Жена Диогу, Руте, их трое замечательных детей, его родители и вся большая семья переживают невообразимую утрату. В результате этого душераздирающего несчастного случая погибли Диогу и его брат Андре Силва. Мы глубоко скорбим по ним обоим», — приводит слова Раша This is Anfield.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

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