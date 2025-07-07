Жерсон устроил прощальную вечеринку на фоне своего перехода в «Зенит»

Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Жерсон, который в ближайшее время должен прибыть в санкт-петербургский клуб, устроил прощальную вечеринку по поводу своего ухода из «Фламенго».

На мероприятии присутствовали его товарищи по бывшему клубу, такие как Хиорхьян де Арраскаета, Уэсли и Лео Перейра, а также несколько известных певцов. Вечеринка состоялась в субботу вечером по бразильскому времени и прошла в Рио-де-Жанейро. Соответствующие кадры опубликовал сам Жерсон в соцсетях.

Фото: Соцсети Жерсона

Фото: Соцсети Жерсона

Фото: Соцсети Жерсона

Ожидается, что игрок должен отправиться в Россию в начале этой недели.

Напомним, Жерсон перешёл в «Зенит» за € 25 млн.

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