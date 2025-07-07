Анчелотти назвал игрока, который заслуживал «Золотой мяч», но не получил его

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал игрока, который должен был выиграть «Золотой мяч», но так и не получил эту награду.

«За свою карьеру Паоло Мальдини заслуживал «Золотой мяч», но единственная причина, почему он его не получил, заключалась в том, что итальянец был защитником», – приводит слова Анчелотти Give me Sport.

Напомним, Мальдини — легенда «Милана». В августе 2018-го он был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

В качестве игрока он провёл за клуб всю карьеру — с 1984 по 2009 год.

Карло Анчелотти прибыл в Бразилию