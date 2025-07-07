Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти назвал игрока, который заслуживал «Золотой мяч», но не получил его

Анчелотти назвал игрока, который заслуживал «Золотой мяч», но не получил его
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал игрока, который должен был выиграть «Золотой мяч», но так и не получил эту награду.

«За свою карьеру Паоло Мальдини заслуживал «Золотой мяч», но единственная причина, почему он его не получил, заключалась в том, что итальянец был защитником», – приводит слова Анчелотти Give me Sport.

Напомним, Мальдини — легенда «Милана». В августе 2018-го он был назначен директором по развитию клуба, а спустя год получил должность технического директора. Итальянец стал победителем номинации «Лучший европейский менеджер» на вручении наград Golden Boy Awards 2022. В июне 2023 года Мальдини покинул пост технического директора «Милана».

В качестве игрока он провёл за клуб всю карьеру — с 1984 по 2009 год.

Карло Анчелотти прибыл в Бразилию

Материалы по теме
Мусаев объяснил, почему предпочитает тренерский подход Анчелотти в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android