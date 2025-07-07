«Он открыл мне глаза. Лучший в истории футбола». Анри назвал любимого тренера

Легенда французского футбола Тьерри Анри назвал лучшего тренера в истории.

«Арсен Венгер открыл мой разум, а Хосеп Гвардиола открыл мои глаза. Когда я играл за «Барселону», то мы все знали, что делать. Каждый пустяк. Он контролировал всё. А ты думаешь: «Это не продлится долго». Но это продолжается, и каждый раз он добивается успеха. Если я что-то и могу сказать о Пепе, так это прежде всего, что он лучший тренер в истории», – приводит слова Анри Give me Sport.

Напомним, Гвардиола на данный момент тренирует «Манчестер Сити». За свою карьеру он трижды выигрывал Лигу чемпионов (один раз — с нынешним клубом, а также два раза с «Барселоной»).

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