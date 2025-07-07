«Он был человеком, который освещал собой всё вокруг». Александер-Арнольд — о Диогу Жоте

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Мои соболезнования, любовь моя, мои мысли и молитвы с семьёй моего близкого друга. Мне лично было очень, очень тяжело, как и всем, кто его знал, не только товарищам по команде, друзьям и семье, но и всему футбольному миру. Некоторые вещи важнее игры. Я общался с ним и его братом, с его семьёй, с его замечательной женой, с его родителями, с его замечательными детьми. Он был моим очень близким другом, человеком, который освещал собой всё вокруг, когда находился рядом. Я пять лет делил с ним раздевалку, и у меня остались потрясающие воспоминания о нём как на поле, так и за его пределами. Само собой разумеется, его никто никогда не забудет. Он навсегда останется в нашей памяти как удивительный человек и игрок», — приводит слова Александер-Арнольда This is Anfield.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.