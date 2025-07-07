Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он был человеком, который освещал собой всё вокруг». Александер-Арнольд — о Диогу Жоте

«Он был человеком, который освещал собой всё вокруг». Александер-Арнольд — о Диогу Жоте
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд отреагировал на новость о гибели вингера «красных» Диогу Жоты. Футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Мои соболезнования, любовь моя, мои мысли и молитвы с семьёй моего близкого друга. Мне лично было очень, очень тяжело, как и всем, кто его знал, не только товарищам по команде, друзьям и семье, но и всему футбольному миру. Некоторые вещи важнее игры. Я общался с ним и его братом, с его семьёй, с его замечательной женой, с его родителями, с его замечательными детьми. Он был моим очень близким другом, человеком, который освещал собой всё вокруг, когда находился рядом. Я пять лет делил с ним раздевалку, и у меня остались потрясающие воспоминания о нём как на поле, так и за его пределами. Само собой разумеется, его никто никогда не забудет. Он навсегда останется в нашей памяти как удивительный человек и игрок», — приводит слова Александер-Арнольда This is Anfield.

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

Материалы по теме
Легенда «Ливерпуля» Иан Раш высказался о гибели Диогу Жоты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android