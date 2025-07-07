«Профессионал, которого уважает весь мир». Колыванов — об уходе Мюллера из «Баварии»

Бывший российский футболист Игорь Колыванов прокомментировал завершение карьеры атакующего полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера в клубе.

«Боец был и очень здорово помогал своим партнёрам реализовывать те моменты, которые они создавали. Большой профессионал — это однозначно. Он доказал всем, что можно на высоком уровне играть до 30, даже до 36. Жалко, что такие игроки завершают карьеру.

Прежде всего я думаю, что он, наверное, чем-то был похож на Герда Мюллера, который в своё время тоже неоднократно становился бомбардиром как «Баварии», так и национальной команды.

Ну, во-первых — это шикарное видение поля. Во-вторых — чутьё гола. В-третьих, да, может быть, он не был настолько эластичным, как другие, но обладал пусть не супертехникой, но и с приёмом мяча, и головой играл здорово, и левой, и правой ногой мог в любой момент найти позицию в штрафной, которая позволяла ему завершать те моменты, которые создавали партнёры. Очень большой профессионал, которого, наверное, уважает весь мир», — сказал Колыванов в эфире радио «Движение».

Напомним, на данный момент Томас находится в статусе свободного агента. Продолжит ли он профессиональную карьеру — неизвестно.

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