Талалаев: мне интересны молодые игроки «Зенита», это качественный продукт

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что клуб заинтересован в переходе молодых футболистов, в том числе ему интересны молодые игроки из системы «Зенита».

«Мне интересны молодые игроки «Зенита», потому что это качественный продукт. Школа «Зенита» — одна из лучших в стране. Если сохраняется интерес, надо задавать вопрос нашему спортивному директору. Знаю, что сегодня была встреча с руководителями «Зенита‑2». Сейчас дальше будет обсуждаться с руководителями «Зенита». Будут ли у «Балтики» футболисты «Зенита»? Я на это ответить не могу. Заинтересованность в качественных молодых футболистах у нас есть», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.