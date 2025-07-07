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Барко близок к уходу из «Спартака». «Фламенго» может объявить о трансфере в ближайшие дни

Барко близок к уходу из «Спартака». «Фламенго» может объявить о трансфере в ближайшие дни
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«Фламенго» близок к покупке 26-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсетях.

По сведениям источника, после срыва сделки по покупке полузащитника «Вест Бромвича» Майкла Джонстона бразильцы вновь сосредоточились на фигуре Барко. Переговоры находятся на продвинутой стадии, и официальное объявление может состояться в ближайшие дни.

Если переход Барко состоится, то в составе «Фламенго» вновь будет девять легионеров — это максимально допустимое количество согласно регламенту чемпионата Бразилии.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. С тех пор он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач.

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