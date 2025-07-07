Черчесов: что, если не борьбу за чемпионство, должен декларировать «Спартак»?

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», польской «Легии» и сборной России Станислав Черчесов ответил, готовы ли красно-белые стать чемпионами России.

«Спартак» декларирует борьбу за чемпионство? А что они должны декларировать? Такие клубы, как «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», должны ставить цель быть первыми. Да, первое место одно, а претендентов на словах много. Но уже 12-го числа матч за Суперкубок — увидим реальную силу «Краснодара» и ЦСКА», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.