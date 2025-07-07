Расписание матчей чемпионата Европы среди женщин 7 июля
Сегодня, 7 июля, пройдут два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы среди женщин 7 июля (время — московское):
- 19:00. Группа В. Испания — Бельгия;
- 22:00. Группа В. Португалия — Италия.
Напомним, действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.
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