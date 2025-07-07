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Станислав Черчесов высказался об игре «Спартак» — «Крылья Советов»

Станислав Черчесов высказался об игре «Спартак» — «Крылья Советов»
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Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался по итогам товарищеского матча «Спартака» и «Крыльев Советов». Игра завершилась со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'     0:2 Раков – 73'     1:2 Дмитриев – 75'     2:2 Гарсия – 77'    

«Контрольный матч. Сложно что-то сказать, когда ты не знаешь, какие цели команды ставят, что хотят увидеть и как готовились. Радует, что на матч «Спартак» — «Крылья» пришло много народу. Болельщики проявили интерес — всё хорошо.

Мы же не можем за болельщиков думать. Не знаю, целенаправленно «Спартак» готовился или нет, в каком состоянии. Конечно, всегда хочется выигрывать. Но значение результата сейчас не надо преувеличивать», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульников.

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