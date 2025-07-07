Станислав Черчесов высказался об игре «Спартак» — «Крылья Советов»

Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался по итогам товарищеского матча «Спартака» и «Крыльев Советов». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Контрольный матч. Сложно что-то сказать, когда ты не знаешь, какие цели команды ставят, что хотят увидеть и как готовились. Радует, что на матч «Спартак» — «Крылья» пришло много народу. Болельщики проявили интерес — всё хорошо.

Мы же не можем за болельщиков думать. Не знаю, целенаправленно «Спартак» готовился или нет, в каком состоянии. Конечно, всегда хочется выигрывать. Но значение результата сейчас не надо преувеличивать», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульников.