Станислав Черчесов высказался об игре «Спартак» — «Крылья Советов»
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Известный российский тренер Станислав Черчесов высказался по итогам товарищеского матча «Спартака» и «Крыльев Советов». Игра завершилась со счётом 2:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62' 0:2 Раков – 73' 1:2 Дмитриев – 75' 2:2 Гарсия – 77'
«Контрольный матч. Сложно что-то сказать, когда ты не знаешь, какие цели команды ставят, что хотят увидеть и как готовились. Радует, что на матч «Спартак» — «Крылья» пришло много народу. Болельщики проявили интерес — всё хорошо.
Мы же не можем за болельщиков думать. Не знаю, целенаправленно «Спартак» готовился или нет, в каком состоянии. Конечно, всегда хочется выигрывать. Но значение результата сейчас не надо преувеличивать», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульников.
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