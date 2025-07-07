Экс-защитник «Торпедо» Степанов: ситуация с клубом обсуждается даже за рубежом

Бывший защитник «Торпедо» и сборной Эстонии Андрей Степанов высказался о сложной ситуации московского клуба. Автозаводцев могут не допустить в РПЛ из-за обвинений в адрес руководства за попытку дать взятку судье.

«Любой игрок, который побывал в этом клубе, навсегда остаётся торпедовцем. Я провёл в команде три замечательных года, и всегда тепло вспоминаю это время. Поэтому ситуация, которая сейчас вокруг клуба складывается, очень тревожит. Для меня это личная боль. Хочется, чтобы команда играла и радовала болельщиков в Премьер-Лиге, ведь она этого заслужила своими успехами на поле. Я сейчас много времени по работе провожу за границей. Общаюсь с футбольными коллегами, функционерами. Даже за рубежом ситуация с «Торпедо» обсуждается. Меня спрашивают: что происходит? Международный резонанс имеет место. Я всем пытаюсь объяснить, что ситуация непростая, но есть надежда, что справедливость восторжествует.

«Торпедо» всегда славилось особой аурой, душевной атмосферой. Возможно, это не самая популярная команда в стране, но болельщики «Торпедо» — это особая, уважаемая каста людей, которые не меняют своих пристрастий и поддерживают команду в любой ситуации. Клуб с такой историей и традициями должен участвовать в РПЛ. Тем более что сейчас он выходит на такие позиции, когда может надолго закрепиться в лиге и быть значимой силой в российском футболе», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.