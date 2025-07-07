Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Пименов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Руслан Пименов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов назвал санкт-петербургский «Зенит» главным претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — главный претендент на чемпионство в следующем сезоне. «Спартаку» нужно добавлять, были сделаны серьёзные покупки, и их нужно оправдывать уже на поле», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». «Быки» набрали 67 очков после 30 матчей. «Зенит» завершил сезоне на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 66 очков. Московский ЦСКА с 59 очками занял третье место, а «Спартак» с 57 — четвёртое.

Материалы по теме
Фото
Жерсон устроил прощальную вечеринку на фоне своего перехода в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android