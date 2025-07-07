Руслан Пименов назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов назвал санкт-петербургский «Зенит» главным претендентом на чемпионство в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — главный претендент на чемпионство в следующем сезоне. «Спартаку» нужно добавлять, были сделаны серьёзные покупки, и их нужно оправдывать уже на поле», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». «Быки» набрали 67 очков после 30 матчей. «Зенит» завершил сезоне на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 66 очков. Московский ЦСКА с 59 очками занял третье место, а «Спартак» с 57 — четвёртое.