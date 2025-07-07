Стало известно, сколько «Наполи» заплатит ПСВ за трансфер Ноа Ланга

26-летний нападающий Ноа Ланг переходит из ПСВ в итальянский «Наполи», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы уже обменялись всеми документами, необходимыми для осуществления перехода. Неаполитанцы заплатят за Ланга € 28 млн. Зарплата футболиста составит € 2,8 млн за сезон. Также отмечается, что в соглашении с вингером будет прописана сумма отступных.

В прошедшем сезоне вингер сборной Нидерландов провёл за ПСВ 44 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 14 забитых мячей и 12 результативных передач. В национальной команде Ноа Ланг сыграл в 14 матчах, оформив три гола и два результативных паса.