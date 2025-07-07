«Раз они так сказали...» Станислав Черчесов — о юбилее «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака», «Динамо», «Амкара», польской «Легии» и сборной России Станислав Черчесов высказался о переносе юбилейного сезона «Зенита».

«Ну, раз они так сказали… Юбилей в «Легии» мы отработали так, что стали в том сезоне и чемпионами, и обладателями Кубка. Ничего переносить не пришлось», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.