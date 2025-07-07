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«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Месси о переходе на правах свободного агента — L`Equipe

«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Месси о переходе на правах свободного агента — L`Equipe
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Саудовский «Аль-Ахли» планирует подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси после окончания соглашения игрока с «Интер Майами», сообщает L`Equipe. Нынешний контракт Месси с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.

По данным источника, руководство «Аль-Ахли» уже несколько недель пытается убедить аргентинца согласиться на переход. Финансовые подробности переговоров не разглашаются, но страна, которая примет чемпионат мира в 2034 году, намерена сделать всё возможное, чтобы склонить Месси сделать выбор в свою пользу.

До перехода в американский клуб аргентинец выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Также Лионель является воспитанником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

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