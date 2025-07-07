Первый тренер Файзуллаева: Аббос точно не обидит болельщиков ЦСКА своим решением о будущем

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, поделился мыслями о будущем футболиста в московском клубе. Ранее в СМИ появились слухи о возможном уходе игрока.

«Внутренний голос подсказывает Аббосу, как поступить со своим будущим. Мы не знаем всей ситуации на данный момент, тем более в ЦСКА теперь новый тренер. Но я думаю, что Файзуллаев точно сделает правильное для себя решение. При этом я хорошо знаю Аббоса. Мы много раз встречались, и он очень тепло отзывался о ЦСКА. Поэтому я уверен, что он не примет решения, которое обидело бы болельщиков клуба или руководство», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Файзуллаев в прошедшем сезоне отыграл 27 встреч за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге, забив два гола и отдав четыре результативные передачи, и выиграл Фонбет Кубок России.

Кроме этого, Файзуллаев помог сборной Узбекистана впервые в истории выйти на чемпионат мира, проведя 16 матчей в отборе к ЧМ и отметившись четырьмя голами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 8 млн.