Спортдиректор «Крыльев» Пименов назвал правильным выбор Сергеева перейти в «Динамо»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».

— Почему Сергеев всё-таки ушёл в «Динамо», а не в «Спартак»?

— Есть же желание футболиста. Я рад, что он выбрал именно «Динамо», а не «Спартак». Не то чтобы это какие-то два клуба для меня: образно, что «Динамо» ближе, чем «Спартак». Дело в том, что стилистически Сергеев подходит «Динамо». Он знает требования Карпина. Дальше: считаю, что полузащита в «Динамо» посильнее на сегодняшний день. А это значит, что его будут снабжать передачами. То, что он умеет забивать — мы все это прекрасно знаем. Скажу больше: скорее всего, финансовые условия самого Сергеева — он выбрал больше футбол. Со стороны я посмотрел на «Спартак»: мне кажется, стилистически Иван не подходит «Спартаку». Он был бы здесь менее полезен, нежели в «Динамо». Ему желаю, чтобы больше забивал и радовал нас. Считаю, что выбор Сергеева — правильный.

— Но со стороны «Спартака» было более привлекательное предложение.

— У нас есть высшее руководство. Посчитали так, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.