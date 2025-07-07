Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Крыльев» Пименов назвал правильным выбор Сергеева перейти в «Динамо»

Спортдиректор «Крыльев» Пименов назвал правильным выбор Сергеева перейти в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Крыльев Советов» Руслан Пименов прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо».

— Почему Сергеев всё-таки ушёл в «Динамо», а не в «Спартак»?
— Есть же желание футболиста. Я рад, что он выбрал именно «Динамо», а не «Спартак». Не то чтобы это какие-то два клуба для меня: образно, что «Динамо» ближе, чем «Спартак». Дело в том, что стилистически Сергеев подходит «Динамо». Он знает требования Карпина. Дальше: считаю, что полузащита в «Динамо» посильнее на сегодняшний день. А это значит, что его будут снабжать передачами. То, что он умеет забивать — мы все это прекрасно знаем. Скажу больше: скорее всего, финансовые условия самого Сергеева — он выбрал больше футбол. Со стороны я посмотрел на «Спартак»: мне кажется, стилистически Иван не подходит «Спартаку». Он был бы здесь менее полезен, нежели в «Динамо». Ему желаю, чтобы больше забивал и радовал нас. Считаю, что выбор Сергеева — правильный.

— Но со стороны «Спартака» было более привлекательное предложение.
— У нас есть высшее руководство. Посчитали так, — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» втянули «Спартак» в историю с Сергеевым? Вокруг его трансфера — буря!
«Зенит» и «Динамо» втянули «Спартак» в историю с Сергеевым? Вокруг его трансфера — буря!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android