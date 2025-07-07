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«Фламенго» ещё не вступал в переговоры со «Спартаком» по трансферу Барко

«Фламенго» ещё не вступал в переговоры со «Спартаком» по трансферу Барко
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Бразильский «Фламенго» действительно заинтересован в приобретении полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, но пока не вступал в переговоры с московским клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в Аргентине, знакомый с ситуацией.

«На данный момент только «Фламенго» обозначил заинтересованность в приобретении Барко. В контракте Эсекьеля не прописана сумма расторжения контракта, а «Спартак» пока не называл его стоимость, поскольку прямых контактов между клубами ещё не было», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ, а Барко был одним из лидеров команды.

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