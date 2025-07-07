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Джейми Каррагер: оборвавшаяся жизнь Жоты — трагедия, не поддающаяся пониманию

Джейми Каррагер: оборвавшаяся жизнь Жоты — трагедия, не поддающаяся пониманию
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Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер поделился размышлениями о гибели вингера мерсисайдцев и сборной Португалии Диогу Жоты.

«Оборвавшаяся жизнь Диогу Жоты – трагедия, не поддающаяся пониманию. Как и всем, кто имел удовольствие наблюдать за ним или кому посчастливилось с ним встретиться, мне трудно найти нужные слова, чтобы выразить, насколько разрушительной стала его смерть.

Спортивный мир будет скорбеть о том, как спортсмен на пике своей карьеры, который должен был наслаждаться величайшими профессиональными и личными моментами своей жизни, погиб при таких невообразимых обстоятельствах. «Ливерпуль» и Португалия — команды суперзвёзд, и он был одной из них. Но вы никогда не подумаете о нём таким образом, судя по тому, как он вёл себя на поле и за его пределами.

Не могу поверить, что прошло всего 38 дней с тех пор, как мы видели Диогу, танцующего на поле «Энфилда», пока трибуны пели кричалку, которую они создали в его честь. Мы считаем футболистов на пике своей игры непобедимыми. Мы можем не знать их лично, но эмоциональная связь такова, что, хотя многие из нас цинично относятся к разговорам клубов о «семье», в моменты такого горя нет более подходящего описания», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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