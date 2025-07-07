Агент Карраскаля опроверг, что «Динамо» и «Фламенго» согласовали трансфер за € 12 млн

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, прокомментировал новость о том, что бело-голубые и бразильский «Фламенго» согласовали трансфер колумбийского футболиста за € 12 млн.

— Правда ли, что «Фламенго» и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля за € 12 млн?

— Нет, это неправда, — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.