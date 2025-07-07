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«Прибавляем с каждым днём». Игрок «Зенита» Глушенков высказался о сборах команды

«Прибавляем с каждым днём». Игрок «Зенита» Глушенков высказался о сборах команды
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о работе команды на учебно-тренировочных сборах.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9'     1:1 Петров – 52'     1:2 Хиль – 54'    

«В прошлом матче сыграл тайм, но было ощущение, что могу ещё. Сборы проходят продуктивно. Прибавляем с каждым днём», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 6 июля, сине-бело-голубые потерпели поражение в товарищеском матче с калининградской «Балтикой» (1:2). Глушенков провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В предыдущем контрольном матче «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.

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