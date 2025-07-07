«Прибавляем с каждым днём». Игрок «Зенита» Глушенков высказался о сборах команды

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о работе команды на учебно-тренировочных сборах.
«В прошлом матче сыграл тайм, но было ощущение, что могу ещё. Сборы проходят продуктивно. Прибавляем с каждым днём», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».
Вчера, 6 июля, сине-бело-голубые потерпели поражение в товарищеском матче с калининградской «Балтикой» (1:2). Глушенков провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В предыдущем контрольном матче «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.
- 7 июля 2025
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