«Прибавляем с каждым днём». Игрок «Зенита» Глушенков высказался о сборах команды

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о работе команды на учебно-тренировочных сборах.

«В прошлом матче сыграл тайм, но было ощущение, что могу ещё. Сборы проходят продуктивно. Прибавляем с каждым днём», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 6 июля, сине-бело-голубые потерпели поражение в товарищеском матче с калининградской «Балтикой» (1:2). Глушенков провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В предыдущем контрольном матче «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.