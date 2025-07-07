«Милан» и «Аль-Хиляль» окончательно согласовали трансфер Тео Эрнандеса — Романо

Итальянский «Милан» и саудовский «Аль-Хиляль» полностью согласовали трансфер французского защитника Тео Эрнандеса, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сделка находится на стадии подписания. «Милан» получит € 25 млн за Эрнандеса, а сам Тео поставит свою подпись под контрактом в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.