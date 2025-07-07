Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца: понимаем, что хочет Адиев, но нужно время

Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о подготовке команды к сезону-2025/2026. Он рассказал, что в команде понимают требования нового тренера Магомеда Адиева. Однако для адаптации к этим требованиям футболистам нужно время.

«Конечно, нам ещё нужно время, чтобы подготовиться физически и тактически. Сейчас мы играем в три защитника. Мы понимаем, что Адиев хочет. Как я уже сказал, нам нужно время. Мы хорошо сыграли со «Спартаком». Они отличная команда. Думаю, что у нас может быть хороший сезон», — сказал Фернандо Костанца в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.