В КДК заявили, что не получали документов для рассмотрения дела Писарского

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не получал документов для рассмотрения дела о ставках нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Ранее комитет по этике РФС отстранил футболиста на четыре года, три из которых условно, от деятельности, связанной с футболом. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

«За косвенное участие в азартных играх и ставках Писарский уже был наказан. Что касается вопроса о возможном манипулировании результатом матча, то в КДК РФС соответствующих документов не поступало, у нас нет материалов для рассмотрения такого дела», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Прошедший сезон 29-летний Писарский провёл в «Сочи» на правах аренды.