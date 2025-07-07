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Писарев: «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстаёт от конкурентов

Писарев: «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстаёт от конкурентов
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Тренер национальной команды России Николай Писарев поделился мнением о селекции московского «Спартака» в текущее летнее трансферное окно. На данный момент состав красно-белых пополнил только нападающий Антон Заболотный.

«На мой взгляд, «Спартак» в селекции и в приобретении футболистов отстаёт от конкурентов. По игре пока сказать не могу, потому что видел только матч с «Крыльями Советов». Трудно анализировать, когда команда не в оптимальном составе и готовности. Футбол «Спартака» не впечатляет, но, наверное, на данном этапе он и не должен впечатлять, потому что присутствуют нагрузки», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Заболотный присоединился к «Спартаку» в текущее трансферное окно в статусе свободного агента. Минувший сезон форвард провёл в подмосковных «Химках». Ранее он также защищал цвета ЦСКА и «Зенита».

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