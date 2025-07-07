Юрий Сёмин рассказал, за кого болеет на клубном чемпионате мира

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, за кого болеет на клубном чемпионате мира 2025 года. Он выделил французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого играют экс-футболист «Локомотива» Хвича Кварацхелия и вратарь сборной России Матвей Сафонов.

«Мои симпатии на клубном чемпионате мира ты знаешь (обращается к журналисту. — Прим. «Чемпионата»). Я болею за наших, за друзей. Сегодня наши — это «ПСЖ», поэтому болеем за них. Таковы мои предпочтения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матчи клубного чемпионата мира проходят в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Все игры турнира официально на территории РФ можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.