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Юрий Сёмин рассказал, за кого болеет на клубном чемпионате мира

Юрий Сёмин рассказал, за кого болеет на клубном чемпионате мира
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, за кого болеет на клубном чемпионате мира 2025 года. Он выделил французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого играют экс-футболист «Локомотива» Хвича Кварацхелия и вратарь сборной России Матвей Сафонов.

«Мои симпатии на клубном чемпионате мира ты знаешь (обращается к журналисту. — Прим. «Чемпионата»). Я болею за наших, за друзей. Сегодня наши — это «ПСЖ», поэтому болеем за них. Таковы мои предпочтения», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матчи клубного чемпионата мира проходят в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Все игры турнира официально на территории РФ можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

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