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Сёмин: Жерсон — игрок неограниченных возможностей, он принесёт большую пользу «Зениту»

Сёмин: Жерсон — игрок неограниченных возможностей, он принесёт большую пользу «Зениту»
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил новичка «Зенита» Жерсона. Он считает, что бразилец имеет неограниченные возможности на футбольном поле.

«Жерсон — очень значимый игрок. На клубном чемпионате мира Жерсон ещё раз доказал, что это игрок неограниченных возможностей: мощный, сильный. Он принесёт большую пользу «Зениту».

Когда-то говорили, что за Малкома отдали большие деньги и они пропали. А оказалось, что на выходе превзошли в два раза. Давайте говорить о том, что Жерсон усилит нашу лигу и будет интереснее. Такие игроки нужны в нашей лиге», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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