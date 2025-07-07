Агент Доннаруммы высказался о тяжёлой травме Мусиалы, нанесённой голкипером «ПСЖ»

Агент Винченцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказался об эпизоде в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Баварией», в котором его клиент нанёс серьёзную травму полузащитнику мюнхенцев Джамалу Мусиале.

«Это вопрос десятых долей секунды — достаточно мгновения, чтобы сейв превратился в пенальти. Джиджио первым добрался до мяча и уже не мог избежать столкновения. Несправедливо думать, что он хотел навредить Мусиале, который, мы надеемся, восстановится как можно скорее и вернётся сильнее, чем прежде», — приводит слова Райолы Bayern & Germany со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в концовке первого тайма встречи Мусиала получил травму в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что у 22-летнего полузащитника диагностированы перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок.