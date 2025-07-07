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«Зенит» может отдать в аренду «Сочи» своего полузащитника

«Зенит» может отдать в аренду «Сочи» своего полузащитника
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может провести следующий сезон в другом клубе. Футболист близок к переходу в «Сочи» на правах аренды. Стороны рассматривают вариант соглашения на один сезон без последующего права выкупа, информирует «РБ Спорт».

Отметим, что Васильев является выходцем академии «Зенита». В минувшем сезоне он провёл девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

«Зенит» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда прервала шестилетнюю серию чемпионств — титул РПЛ выиграл «Краснодар». «Сочи» же занял пятое место в Первой лиге и вышел в стыковые матчи за право играть в РПЛ. Там южный клуб обыграл «Парии НН» и получил путёвку в РПЛ.

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