«Зенит» может отдать в аренду «Сочи» своего полузащитника

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев может провести следующий сезон в другом клубе. Футболист близок к переходу в «Сочи» на правах аренды. Стороны рассматривают вариант соглашения на один сезон без последующего права выкупа, информирует «РБ Спорт».

Отметим, что Васильев является выходцем академии «Зенита». В минувшем сезоне он провёл девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

«Зенит» в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда прервала шестилетнюю серию чемпионств — титул РПЛ выиграл «Краснодар». «Сочи» же занял пятое место в Первой лиге и вышел в стыковые матчи за право играть в РПЛ. Там южный клуб обыграл «Парии НН» и получил путёвку в РПЛ.