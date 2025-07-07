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Доннарумма — о травме Мусиалы: я потрясён, в мои намерения не входило причинять ему вред

Доннарумма — о травме Мусиалы: я потрясён, в мои намерения не входило причинять ему вред
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался об эпизоде в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира с «Баварией» (2:0), в котором голкипер нанёс серьёзную травму полузащитнику мюнхенцев Джамалу Мусиале.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Я сильно потрясён случившимся… В мои намерения не входило причинять вред Мусиале», — приводит слова Доннаруммы Вayern & Germany со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в концовке первого тайма встречи Мусиала получил травму в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что у 22-летнего полузащитника диагностированы перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок.

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