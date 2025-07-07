«Спасибо тебе, футбол». Иван Ракитич опубликовал трогательное письмо о своей карьере

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич, объявивший о завершении карьеры, написал открытое письмо о своём пути, обращаясь к футболу.

«Дорогой футбол, ты был частью моей жизни с самого первого дня. От полей моего родного города в Швейцарии до самых больших стадионов в мире ты всегда был рядом. Ты дал мне первый шанс в «Базеле». Я был ещё ребёнком, но ты заставил меня поверить, что всё возможно. И это было только начало.

В «Шальке» я рос вместе с тобой. Это был мой первый раз вдали от дома, и я научился принимать новые вызовы, новую культуру и новые уроки. Ты сделал меня сильнее, и этот рост открыл новые двери. Так я попал в футбольный клуб «Севилья». И там я испытал нечто иное. Ты дал мне дом. Мне выпала честь быть капитаном, поднять свой первый европейский трофей… и, самое главное, именно здесь я встретил любовь всей своей жизни. Благодаря тебе я нашёл свою половинку, мать моих дочерей. Я создал свою семью.

Потом появилась «Барса». Ты помог мне осуществить мечту, о которой я даже не смел мечтать. Я играл вместе с лучшими, завоёвывал трофеи и переживал волшебные вечера на «Камп Ноу». Ты подарил мне привилегию стать частью истории. Но ты не остановился на этом. Ты позволил мне вернуться в «Севилью», чтобы завершить круг, сказать спасибо, снова почувствовать себя дома… и снова побеждать. И всё же у тебя было ещё кое-что для меня.

Когда я меньше всего этого ожидал, ты перенёс меня в другое место, с новым ритмом и новым способом ощутить тебя: «Аль-Шабаб». Это была особенная и гордая глава, в которой я обрёл друзей на всю жизнь. И, словно зная, как много это для меня значит, ты подарил мне последнюю незабываемую главу.

Возвращение к своим корням. Впервые сыграть в Хорватии, представляя «Хайдук»… Это был опыт, который я навсегда оставлю с собой. Но прежде всего ты оказал мне величайшую честь: носить футболку сборной моей страны. Представлять Хорватию. Для такой маленькой страны, как наша, выход в финал чемпионата мира был не просто спортивным достижением, это был вечный момент, подарок целой нации.

Футбол, ты дал мне больше, чем я когда-либо мечтал. Ты подарил мне друзей, эмоции, радость и слёзы. Ты подарил мне целую жизнь, которую я всегда буду нести с гордостью. Теперь пришло время попрощаться. Потому что даже если я уйду от тебя, я знаю, что ты никогда не уйдёшь от меня. Спасибо тебе, футбол. За всё», — написал Ракитич в соцсетях.