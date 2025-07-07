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Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич объявил о завершении карьеры

Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич объявил о завершении карьеры
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич в социальных сетях официально объявил о завершении профессионально карьеры.

Последним клубом 37-летнего Ракитича был хорватский «Хайдук». В составе команды полузащитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 15 результативных передач.

Ранее в своей профессиональной карьере игрока Иван представлял такие клубы, как «Базель», «Севилья», «Шальке», «Барселона» и «Аль-Шабаб». За сборную Хорватии хавбек провёл 106 матчей и забил 15 голов. Игрок является многократным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

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