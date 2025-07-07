Агент отреагировал на критику со стороны Нойера в адрес Доннаруммы из-за травмы Мусиалы

Агент Винченцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на критику со стороны вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в адрес своего клиента из-за эпизода матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с тяжёлой травмой полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы.

«В его намерения не входило делать вид, что ничего не произошло. Джиджио — очень чувствительный парень. Он бы не выдержал этой сцены и предпочёл уйти, чтобы врачи позаботились о Мусиале. Он даже прислал мне сообщение в перерыве, чтобы сказать, что он потрясён и что он сделал это не нарочно.

Я понимаю Нойера — для него нормально защищать своего товарища по команде. И он также прав, когда говорит, что вы можете реагировать по-разному. Это правда, но все мы разные, и каждый реагирует так, как может. Это был эпизод игры в вечной дуэли между вратарями и нападающими. В декабре Джиджио едва не лишился глаза в столкновении с игроком «Монако». А Нойер в 2014 году ударил Игуаина. Тогда он извинился, хотя и сказал, что хотел предотвратить опасность для своей команды, зная, что рискует навредить сопернику», — приводит слова Райолы Bayern & Germany со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в концовке первого тайма встречи Мусиала получил травму в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что у 22-летнего полузащитника диагностированы перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок.