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Агент отреагировал на критику со стороны Нойера в адрес Доннаруммы из-за травмы Мусиалы

Агент отреагировал на критику со стороны Нойера в адрес Доннаруммы из-за травмы Мусиалы
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Агент Винченцо Райола, представляющий интересы голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, отреагировал на критику со стороны вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в адрес своего клиента из-за эпизода матча 1/4 финала клубного чемпионата мира с тяжёлой травмой полузащитника мюнхенцев Джамала Мусиалы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«В его намерения не входило делать вид, что ничего не произошло. Джиджио — очень чувствительный парень. Он бы не выдержал этой сцены и предпочёл уйти, чтобы врачи позаботились о Мусиале. Он даже прислал мне сообщение в перерыве, чтобы сказать, что он потрясён и что он сделал это не нарочно.

Я понимаю Нойера — для него нормально защищать своего товарища по команде. И он также прав, когда говорит, что вы можете реагировать по-разному. Это правда, но все мы разные, и каждый реагирует так, как может. Это был эпизод игры в вечной дуэли между вратарями и нападающими. В декабре Джиджио едва не лишился глаза в столкновении с игроком «Монако». А Нойер в 2014 году ударил Игуаина. Тогда он извинился, хотя и сказал, что хотел предотвратить опасность для своей команды, зная, что рискует навредить сопернику», — приводит слова Райолы Bayern & Germany со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в концовке первого тайма встречи Мусиала получил травму в результате столкновения с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что у 22-летнего полузащитника диагностированы перелом левой малоберцовой кости и повреждение связок.

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