Родриго Де Пауль может перейти в «Интер Майами»

«Интер Майами» может усилиться очередным звёздным игроком из Европы. Так, клуб рассматривает кандидатуру полузащитника «Атлетико» Родриго Де Пауля, информирует инсайдер Маттео Морретто в соцсетях.

Согласно сведениям источника, между сторонами уже были предварительные контакты для изучения возможности сделки. Переговоры Де Пауля с «Атлетико» по поводу пролонгации контракта зашли в тупик — сейчас вероятность успешного исхода крайне мала.

Отмечается, что мадридский клуб хочет продать Де Пауля этим летом, иначе через год его придётся отпустить бесплатно по истечении срока контракта (договор рассчитан до лета 2026 года).