Агент Акаев рассказал о назначении экс-тренера «Пари НН» Илича в «Сумгаит»

Футбольный агент Джамал Акаев рассказал о назначении бывшего главного тренера «Пари НН» Саши Илича в азербайджанский «Сумгаит».

«Я в хороших отношениях с президентом «Сумгаита». К слову, в этом клубе в прошлом сезоне играл Силванус Нимели, экс-игрок московского «Спартака» и мой клиент. После завершения сезона в Азербайджане мы обсуждали ряд тренеров. В частности, российские фамилии тоже звучали. Я предложил ему обратить внимание на Илича. Возможность сотрудничества с такой футбольной глыбой в клубе оценили сразу. Не всё в переговорах шло гладко. Но надо отдать должное руководителям «Сумгаита», они были настойчивы. Что и привело к желаемому результату. Насчёт впечатлений: Саша сам по себе человек оптимистичный и всегда позитивный. В России не всё получилось, но этот период он вспоминает только с положительной стороны и с большой благодарностью», — сказал Акаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.