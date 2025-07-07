Захарян начал подготовку к следующему сезону с «Реалом Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян начал подготовку к следующему сезону вместе с «Реалом Сосьедад», сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад» в социальной сети X.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за травм. Он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией». Захарян перешёл в испанский клуб из московского «Динамо» в августе 2023-го.