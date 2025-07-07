Оздоев останется в ПАОКе, несмотря на интерес из Турции — источник

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев продолжит играть в чемпионате Греции. Клуб воспользовался пунктом продления контракта с Оздоевым. Ранее стороны заключали контракт на два года с опцией продления ещё на сезон. Именно эту опцию ПАОК активировал летом 2025 года, сообщает Metaratings.

Отмечается, что Оздоев мог вернуться в Турцию. Им интересовался «Коджаэлиспор», который вышел в турецкую Суперлигу (главный футбольный дивизион страны) по итогам прошлого сезона. Также к россиянину проявляли интерес другие команды.

В минувшем сезоне на счету Оздоева 24 матча, один гол и один ассист в чемпионате Греции. Также Магомед сыграл четыре матча в Лиге чемпионов и записал на свой счёт две результативные передачи.