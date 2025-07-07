Тренер «Милана» Аллегри: мы очень ждём Модрича, он прибудет в клуб в августе

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о скором приезде в клуб хорватского полузащитника Луки Модрича, который присоединится к клубу после окончания контракта с «Реалом», а также поделился мыслями о возможностях «россонери» в средней линии.

«Мы очень ждём его приезда, он прибудет в августе. Это ключевой и выдающийся игрок. У нас есть Риччи, Модрич, Лофтус-Чик, который является очень важным игроком, забившим 12 голов два года назад, у нас есть Фофана, Бондо, Муса. У нас есть несколько отличных игроков на этой позиции. Мы определённо будем играть с тремя полузащитниками, выбирая в зависимости от индивидуальных особенностей. Я постараюсь, чтобы они выступили как можно лучше», — приводит слова Аллегри Milan News.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пройдёт медицинское обследование и завершит подготовку к переходу в итальянский «Милан» после клубного чемпионата мира 2025 года.