Смолов прокомментировал слухи о том, что он покинул Россию после драки в кафе

Известный российский футболист Фёдор Смолов прокомментировал новости о том, что он покинул Россию после скандала с дракой в кафе. Накануне в соцсетях всплыло видео, на котором видно, как Смолов бьёт другого человека по голове.

«Я уезжал ненадолго из страны, но это была давно запланированная поездка на семейный отдых. Всё было по согласованию с участковым — мои адвокаты поставили его в курс дела, и он согласился пообщаться со мной по возвращении.

Мы вернулись 9 июня, и с тех пор я не покидал пределы страны. Было много рабочих съёмок. В субботу я лично ездил в отделение МВД. Всё время взаимодействовал с правоохранительными органами, от ответственности не скрывался», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.