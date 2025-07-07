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Фёдор Смолов объяснил, почему не стал отмалчиваться по поводу скандала с дракой

Фёдор Смолов объяснил, почему не стал отмалчиваться по поводу скандала с дракой
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Известный российский футболист Фёдор Смолов объяснил, почему выступил с объёмным заявлением спустя несколько дней после того, как в СМИ всплыло видео с его дракой в кафе.

«Почему опубликовал видео с пояснениями спустя несколько дней после инцидента? Готов был сделать это сразу, но шла работа над подачей заявления в полицию. Решил сначала подать заявление, а потом высказаться, чтобы не быть голословным. При этом я с самого начала действовал в рамках правового поля, дал необходимые объяснения и старался возместить возможный ущерб», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

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