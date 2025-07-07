Смолов: люди выложили лишь малую часть видео с дракой, чтобы была непонятна предыстория

Известный российский футболист Фёдор Смолов признался, что ожидал появления в интернете видеоролика с дракой в кафе. Он отметил, что люди намеренно выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта.

«Ожидал ли, что запись из кафе окажется в интернете? Да, это было делом времени, ведь я отказался платить шантажистам. Причём люди, которые хотели скандала и преследовали свои корыстные цели, выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта. Хотя это меня абсолютно не оправдывает. Очень сожалею, что повёл себя так», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.