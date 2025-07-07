Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: люди выложили лишь малую часть видео с дракой, чтобы была непонятна предыстория

Смолов: люди выложили лишь малую часть видео с дракой, чтобы была непонятна предыстория
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский футболист Фёдор Смолов признался, что ожидал появления в интернете видеоролика с дракой в кафе. Он отметил, что люди намеренно выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта.

«Ожидал ли, что запись из кафе окажется в интернете? Да, это было делом времени, ведь я отказался платить шантажистам. Причём люди, которые хотели скандала и преследовали свои корыстные цели, выложили лишь малую часть видео, чтобы была непонятна предыстория конфликта. Хотя это меня абсолютно не оправдывает. Очень сожалею, что повёл себя так», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.

Материалы по теме
Смолов ответил на слухи, что он заплатил миллион рублей человеку, которого побил в кафе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android