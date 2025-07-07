Смолов ответил на слухи, что он заплатил миллион рублей человеку, которого побил в кафе

⁠Известный российский футболист Фёдор Смолов ответил на слухи, что он заплатил миллион рублей человеку, которого побил в кафе.

«Я изначально пытался установить контакт с пострадавшим и возместить возможный ущерб. Использовал процедуру, разрешённую законодательством РФ: через депозит нотариуса без каких-либо условий направил пострадавшему определённую сумму, чтобы компенсировать моральный вред и возможный вред здоровью. При необходимости готов был обсуждать увеличение компенсации — но только в рамках закона. Что касается вымогателей, то там шла речь о суммах многократно больших. И никаких выплат я им не делал и не собирался», — цитирует Смолова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Смолов выплатил 1 млн рублей мужчине, которого он ударил по лицу в результате конфликта в «Кофемании», с целью возмещения ущерба и примирения сторон. При этом форвард отказался платить 20 млн рублей лицам, которые угрожали опубликовать видео инцидента с его участием в Сети.