«Ньюкасл» объявил об уходе Каллума Уилсона

Английский «Ньюкасл Юнайтед» официально объявил об уходе 33-летнего нападающего Каллума Уилсона после пяти сезонов в клубе.

«От забитого гола в дебютном матче с «Вест Хэмом» в 2020 году до ношения легендарной футболки с номером девять — Каллум сыграл огромную роль в нашем успехе за последние годы, и мы благодарим его за весь его вклад. Удачи в будущем!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.