Около 30 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что на матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» реализовано порядка 30 тысяч билетов. Игра состоится 12 июля в Казани.
«На сегодняшний день реализовано порядка 30 тысяч билетов. Стадион «Ак Барс Арена» в раскладке под Суперкубок вмещает порядка 40 тысяч болельщиков, порядка 10 тысяч билетов ещё в продаже. Кто хочет попасть [на матч], прошу сделать это заранее, оформить карту болельщика и спокойно прийти на стадион», — приводит слова Леонова ТАСС.
Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.