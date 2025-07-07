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Около 30 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России в Казани

Около 30 тысяч билетов продано на матч за Суперкубок России в Казани
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что на матч за Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» реализовано порядка 30 тысяч билетов. Игра состоится 12 июля в Казани.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На сегодняшний день реализовано порядка 30 тысяч билетов. Стадион «Ак Барс Арена» в раскладке под Суперкубок вмещает порядка 40 тысяч болельщиков, порядка 10 тысяч билетов ещё в продаже. Кто хочет попасть [на матч], прошу сделать это заранее, оформить карту болельщика и спокойно прийти на стадион», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.

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