Тренер «Милана» Аллегри: теперь Леау действительно может повзрослеть

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о португальском нападающем команды Рафаэле Леау.

«Я говорил с ним сегодня утром. Думаю, теперь он действительно может повзрослеть. Он хороший парень, и я уверен, что он проведёт отличный сезон с нами», — приводит слова Аллегри Milan News.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Леау с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.