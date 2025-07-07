Писарский хочет тренироваться с «Крыльями Советов» в период дисквалификации

Нападающий Владимир Писарский находится в Самаре на базе «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард хочет тренироваться с командой в период своей дисквалификации из-за косвенного участия в процессе ставок на матч в букмекерской конторе.

«Владимир Писарский приехал в Самару и уже посетил базу «Крыльев», чтобы обсудить с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Владимиру Писарскому запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета и три года — условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.