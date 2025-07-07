Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарский хочет тренироваться с «Крыльями Советов» в период дисквалификации

Писарский хочет тренироваться с «Крыльями Советов» в период дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий Владимир Писарский находится в Самаре на базе «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Форвард хочет тренироваться с командой в период своей дисквалификации из-за косвенного участия в процессе ставок на матч в букмекерской конторе.

«Владимир Писарский приехал в Самару и уже посетил базу «Крыльев», чтобы обсудить с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Владимиру Писарскому запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырёх лет, из них один год реального запрета и три года — условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.

Материалы по теме
РФС отстранил Писарского от футбольной деятельности на четыре года, три из них — условно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android