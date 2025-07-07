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Нидерландский журналист считает маловероятным переход Угальде из «Спартака» в «Фейеноорд»

Нидерландский журналист считает маловероятным переход Угальде из «Спартака» в «Фейеноорд»
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Нидерландский журналист Йерун Каптейнс поделился мыслями о возможном переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде из московского «Спартака» в «Фейеноорд». Ранее стало известно, что «Спартак» отклонил первое предложение «Фейеноорда» по форварду в размере € 15 млн.

«Я думаю, что трансфер Угальде из «Спартака» в «Фейеноорд» будет тяжело осуществить. Для этого клуб должен заплатить рекордную сумму — они никогда не покупали игроков дороже € 10 млн», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Угальде, играющий за красно-белых с января 2024 года, провёл за клуб 52 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и сделал шесть результативных передач. Его текущее трудовое соглашение с клубом действует до лета 2028 года. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 млн.

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