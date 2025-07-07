Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Игнатьев раскрыл, что мешает его переходу в топ-клуб РПЛ

Иван Игнатьев раскрыл, что мешает его переходу в топ-клуб РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Краснодара» и «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, что мешает его переходу в топ-клуб РПЛ сейчас. На данный момент нападающий играет за алжирский клуб «Кабилия».

— Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ. Некоторые клубы обозначают интерес.

— Что мешает трансферу?
— Пока это только разговоры. Вероятность моего перехода в российский клуб летом есть. Хочется вернуться. Никто не будет спорить: в РПЛ более высокий уровень, чем в Алжире. Если удастся договориться с клубом из России, то почему нет? Посмотрим.

— Рассматриваешь только команды, которые борются за чемпионство?
— Нет. Объективно: перейти в большую российскую команду мне сейчас тяжело.

— Почему? В своё время ты был одним из главных талантов страны.
— Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми залётами. Иногда переговоры между клубами протекают тяжело именно из-за этого, — цитирует Игнатьева Sport24.

Материалы по теме
«Вы не верите?» Иван Игнатьев пожаловался, что ему целенаправленно «губили» карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android